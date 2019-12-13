吸毒者減近兩成　吸大麻人數上升8% (22:10)

據藥物濫用資料中央檔案室的最新統計數字顯示，2019年首三季整體吸毒人數較去年同期下降19%，至4625人，而21歲以下吸毒人數亦下降10%，至346人。

首三季吸食大麻的人數較去年同期上升8%，至393人。21歲以下青少年吸毒者最常吸食的危害精神毒品亦是大麻，吸食人數較去年同期上升40%，至164人。其次為可卡因和「冰毒」。

資料顯示，最常被吸食毒品是海洛英，吸食人數為2387人；最常被吸食的危害精神毒品是俗稱「冰毒」的甲基安非他明，吸食人數為1055人。

禁毒專員羅翠薇稱，個別海外司法管轄區將消遣用大麻合法化，近月更擴大可含有大麻的產品種類，當地店舖可能有不同形式含有大麻的產品，包括食物和飲料，用於皮膚、頭髮或指甲的外用產品，以及大麻提取物出售。市民外遊購物時，應留意有關產品的包裝標示，切勿攜帶該些產品進入香港，以免誤墮法網。

禁毒常務委員會和禁毒處今日到工展會向市民派發禁毒單張和宣傳品，呼籲他們在聖誕及新年假期期間，歡度佳節時需要提高警覺，遠離毒品。

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