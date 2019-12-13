退休漢認企圖刑毁警車候判　遊行期間舉牌尋獲拍片者證無損壞車身 (20:30)

控方甫開庭即表示，考慮法律意見後，決定改控被告吳偉文（64歲）一項企圖刑事毁壞罪。被告遂承認控罪。裁判官將案件押後至明年1月3日判刑，以待索取感化令及社會服務令報告，其間被告以原有條件保釋。

控方確認，被告曾入獄10年，亦在2009年干犯同類罪行。辯方求情稱，被告近年已有明顯改變，現在積極做義工，又不時協助警方，例如拾到證件後到警署報案、舉報有人打鬥等。

辯方形容被告只是一時失控下犯案，被捕後深感後悔。辯方又透露，控方最初指控被告兩度撞凹警車，慶幸被告的朋友上網找到片段，證實他只把手推車撞向警車車胎，並無損壞車身。被告早前在合法的集會上，舉牌尋找拍攝到片段的人，徵求他同意後，把片段交予控方。

根據案情，當晚9時許，警員押送一名犯人上警車。有示威者聚集在港鐵香港站D出口，以手推車撞向警車。被告的手推車撞到警車的左後方，但沒有造成損壞。隨後有警員向被告噴胡椒噴霧，他最終被制服，警誡下沒有說話。

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