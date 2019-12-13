四賊持刀槌闖旺角表行　劫百萬元名表現金 (20:40)

網上流傳一段影片，一名身穿白衣上衣的蒙面男子搶掠期間，有另一名身穿黑衣及戴上口罩的男子擋在門口位置，轉身時亮出一把牛肉刀；另外亦見到店內有賊人用力揮動一個大鐵槌。

賊人得手後逃去，登上附近一輛接應私家車，惟前行數十米，因交通擠塞，加上有市民以雜物堵路並敲打車窗協助攔截，賊人在先達廣場附近棄車逃去，遺下部分贓物。現場消息初步稱，有手表及現金被搶走，損失有待點算。劫案中有最少兩名職員受傷，其中一人手肘被斬傷，由救護車送往廣華醫院治理，另一人拒絕送院。

據悉，同一間表行早前曾被企圖行劫。上月14日下午5時許，一名持電槍的獨行賊闖入該表行聲稱打劫，店員阻止與賊人糾纏時遭電槍擊傷，店東返回表行時見狀協助抗賊，賊人事敗奪門而逃。

翻查報道，月初在土瓜灣及長沙灣分別有珠寶金行被手持大鐵槌及利刀的賊人行劫，警方刑事情報科派出俗稱「HIT TEAM」的跟蹤支援隊12月4日開一槍後拘捕7人，懷疑與兩宗案件有關。