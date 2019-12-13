中環紅磡渡輪及水上的士招標　至少一班「的士」可觀維港夜景 (20:00)

「中環──紅磡」港內渡輪航線將為市民提供來往紅磡（南）渡輪碼頭及中環八號碼頭（西面泊位）的服務。紅磡（南）渡輪碼頭鄰近紅磡（紅鸞道）公共運輸交匯處及港鐵黃埔站。

「水上的士」渡輪服務的主線有五個上落點，分別設置於啟德的跑道公園碼頭一號或二號梯台、紅磡（南）渡輪碼頭、尖沙嘴二號或五號梯台、中環八號碼頭 （西面泊位）、九號或十號碼頭，以及西九文化區南邊的登岸設施，乘客可於任何一個站點自由上落。

為增加「水上的士」航班靈活性，投標的營辦商可建議營運時間，但必須每日提供最少三班依照主線航行的渡輪服務，而當中一班次必須在晚上7時或以後從啟德開出，以便讓乘客享受維多利亞港的夜景。此外，為滿足個別地區乘客的出行需要，營辦商可建議營運短途服務，往來維港兩岸的碼頭或其他登岸設施，評審標書時會把有關建議列作考慮因素。

另外，為配合政府發展智慧城市，運輸署要求營辦商提交建議措施，包括智能手機應用程式發放渡輪航線實時到達資訊，相關數據亦會以機器可讀格式透過政府「資料一線通」網站發布予公眾使用；並在指定碼頭及渡輪上提供免費的Wi-Fi無線上網服務。

為改善維港的空氣質素，運輸署要求投標者在上述兩條持牌渡輪航線引入環保元素，並作財務可行性評估。

投標者必須把投標書放入密封的信封內，並在信封面註明上述招標編號、投標項目（但不得有任何記認，使人可識別投標者的身分）及「運輸署署長收」。投標者須於2020年1月24日（星期五）中午12時前，把投標書放入位於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座十樓運輸署接待處側的「運輸署投標箱」內。逾期遞交的投標書概不受理。

有意者可由今日（13日）起在辦公時間內往九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座14樓渡輪及輔助客運部索取招標文件。

其他報道：港台新聞部超支500萬需減外判 工會：警加班費逾9億應一視同仁