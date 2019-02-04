王宗堯劉頴匡等涉7‧1闖立會　辯方投訴半年收不到文件　官斥控方「不對」 (19:45)

首宗案件起訴劉頴匡（26歲）和文家健（21歲），分別報稱為兼職電話投注事務助理及學生。案件今日首次提堂，兩人各被控進入或逗留在會議廳範圍。男生文家健的律師透露，有警員利誘他招認曾進入立法會，以換取不就刑事毀壞罪起訴。另外，他亦涉9月29日金鐘衝突案，早前被控一項暴動罪，獲准保釋至本月23日。

第2宗案件控告7人，依次為城大編委記者黃家豪、學生羅樂生、車房工人周樂謙、運輸工人及食物回收公司職員何俊諺、「佔旺女村長」畢慧芬、港大學生會前會長孫曉嵐及「佔旺畫家」潘浩超。第3宗案件起訴藝人王宗堯及《熱血時報》記者馬啟聰；第4宗案件控告地盤工人沈鏡樂，均被控進入或逗留在會議廳範圍。

多名辯方律師投訴，案發至今已經半年，仍未收到證物表上任何一份文件，包括立法會3D模型、相片和影片，控方稱完成調查後就會給予文件。裁判官錢禮直斥控方「不對」（I don't think that is correct），因為辯方亦需時閱覽資料，但強調法庭無權命令控方披露文件，只能將投訴記錄在案。

據了解，城大編委記者黃家豪另涉11月17日理大衝突案，被指干犯暴動罪，正處於警方保釋期間。他當晚11時許被警員截停，曾展示記者證。

除畢慧芬正就2016年旺角暴動案服刑、潘浩超涉6月21日警總案件要還押，以及周樂謙就一宗假證件案服刑外，其餘被告獲准繼續保釋，另孫曉嵐等多人的宵禁令亦被撤銷。

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