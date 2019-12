王宗堯劉頴匡等涉7‧1闖立會　辯方投訴半年收不到文件　官斥控方「不對」 (19:45)

有示威者於本年7月1日衝擊立法會大樓,警方先後拘捕多人,包括藝人王宗堯、多次反修例遊行的發起人劉頴匡、港大學生會前會長孫曉嵐等。案件分為4案,共12人被起訴以進入或逗留在會議廳範圍等罪,今午(13日)在東區裁判法院應訊。案件均押後至明年2月21日再訊,以待調查。辯方投訴未收齊控方文件,裁判官錢禮直斥控方「不對」(I don't think that is correct)。