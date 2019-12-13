環保學者吳祖南逝世　黃錦星黃偉綸表哀悼讚致力環保 (19:10)

曾任長春社主席、環境影響評估小組主席等多項與環保相關職務、一直積極參與環保及保育工作的香港大學地理系副教授吳祖南博士今日（13日）逝世，終年59歲。環境局長黃錦星及發展局長黃偉綸對吳祖南辭世表示深切哀悼及難過。
黃錦星表示，吳祖南博士數十年來投身環保，不遺餘力，曾任長春社主席和環境諮詢委員會環境影響評估小組主席，並擔任可持續發展委員會、能源諮詢委員會、《生物多樣性策略及行動計劃》督導委員會、環境運動委員會、郊野公園及海岸公園委員會等的委員，形容他心繫社會，貢獻良多，近年亦積極參與保育偏遠鄉郊，例如荔枝窩復育項目，促進當地生物多樣性，對吳博士離世深感哀痛，謹代表環境局及環境保護署向吳博士家人致以深切慰問。
黃錦星在facebook發文悼念，表示去年在漁護署年度「香港生物多樣性節」期間，有緣與吳祖南同行大埔林村河，當時吳祖南作為導賞員，「娓娓道來」政府近年在河道修護工程中，如何結合生物多樣性主流化；而早前他探訪荔枝窩客家古圍村復育復耕近況，吳祖南亦是導賞專家之一。
黃錦星形容，吳祖南鍾愛大自然，朗朗笑聲言猶在耳。他透露，周三（11日）夜晚在瑪麗醫院見吳祖南最後一面；他表示永遠懷念吳祖南。
黃偉綸表示，吳祖南博士多年來致力環保和自然保育方面的工作，貢獻良多，曾先後擔任多個與發展局有關的委員會委員，包括城規會、海濱事務委員會、土地供應專責小組等，感謝他一直就城市發展與規劃、環境綠化、自然和文物保育等不同範疇，向政府提供寶貴意見，推動香港可持續發展，對吳博士離世表示哀悼，向其家人致以深切慰問。
政府於2014年向吳祖南頒授銀紫荊星章，讚揚他積極參與公共及社區服務，表現卓越，尤其致力環境教學和研究，並在交諮會及郊野及海岸公園管理局的工作上，貢獻良多。
其他報道：開價68萬稱馬會會員助申會籍 會籍顧問公司經營者罪成還押至除夕判刑
其他報道：【Emily Online】蔣麗芸佔內會主席座位被逐否認霸佔 稱欲勸郭榮鏗「理性啲」