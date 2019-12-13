環保學者吳祖南逝世　黃錦星黃偉綸表哀悼讚致力環保 (19:10)

黃錦星表示，吳祖南博士數十年來投身環保，不遺餘力，曾任長春社主席和環境諮詢委員會環境影響評估小組主席，並擔任可持續發展委員會、能源諮詢委員會、《生物多樣性策略及行動計劃》督導委員會、環境運動委員會、郊野公園及海岸公園委員會等的委員，形容他心繫社會，貢獻良多，近年亦積極參與保育偏遠鄉郊，例如荔枝窩復育項目，促進當地生物多樣性，對吳博士離世深感哀痛，謹代表環境局及環境保護署向吳博士家人致以深切慰問。

黃錦星在facebook發文悼念，表示去年在漁護署年度「香港生物多樣性節」期間，有緣與吳祖南同行大埔林村河，當時吳祖南作為導賞員，「娓娓道來」政府近年在河道修護工程中，如何結合生物多樣性主流化；而早前他探訪荔枝窩客家古圍村復育復耕近況，吳祖南亦是導賞專家之一。

黃錦星形容，吳祖南鍾愛大自然，朗朗笑聲言猶在耳。他透露，周三（11日）夜晚在瑪麗醫院見吳祖南最後一面；他表示永遠懷念吳祖南。

黃偉綸表示，吳祖南博士多年來致力環保和自然保育方面的工作，貢獻良多，曾先後擔任多個與發展局有關的委員會委員，包括城規會、海濱事務委員會、土地供應專責小組等，感謝他一直就城市發展與規劃、環境綠化、自然和文物保育等不同範疇，向政府提供寶貴意見，推動香港可持續發展，對吳博士離世表示哀悼，向其家人致以深切慰問。

政府於2014年向吳祖南頒授銀紫荊星章，讚揚他積極參與公共及社區服務，表現卓越，尤其致力環境教學和研究，並在交諮會及郊野及海岸公園管理局的工作上，貢獻良多。

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