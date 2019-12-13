新橫塘河橋大窩口行人橋工程調低造價估算 (19:20)

近年本港地區工程造價昂貴常引起爭議，隨着新一屆區議會上場，多項地區工程都可能面臨新一批區議員挑戰。政府提交立法會交通事務委員會的文件顯示，當局下調兩項工程的造價估算。其中一項工程是在梅窩橫塘河興建長約35米的「新橫塘河橋」，政府今年6月提交立法會文件預計造價要1.1億元，而最新文件顯示，預計造價為9970萬元，較早前的估算下調約一成。
新橫塘河橋是一條雙橋，工程包括一條淨闊2米的行人天橋，以及一條淨闊3.5米的單車橋，全長35米，而接駁雙橋的行人路及單車徑，以及橋頭的單車停泊處亦包括在內。調低造價估算後，平均每米造價仍要大約285萬元，略低於平均每米造價314萬元的元朗17億元行人天橋。
另一項工程，是在港鐵大窩口站B出口橫跨青山公路的一條行人天橋上，加建淨闊約一米的有蓋雙向自動扶梯，政府於6月預計工程造價為6210萬元，現時下調至4900萬元。兩項工程計劃原本在今年6月底在立法會交通事務委員會討論，但其後因為連場衝突，會議要取消，兩項工程將在下周五（20日）的交通事務委員會上討論。
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