新橫塘河橋大窩口行人橋工程調低造價估算 (19:20)

新橫塘河橋是一條雙橋，工程包括一條淨闊2米的行人天橋，以及一條淨闊3.5米的單車橋，全長35米，而接駁雙橋的行人路及單車徑，以及橋頭的單車停泊處亦包括在內。調低造價估算後，平均每米造價仍要大約285萬元，略低於平均每米造價314萬元的元朗17億元行人天橋。

另一項工程，是在港鐵大窩口站B出口橫跨青山公路的一條行人天橋上，加建淨闊約一米的有蓋雙向自動扶梯，政府於6月預計工程造價為6210萬元，現時下調至4900萬元。兩項工程計劃原本在今年6月底在立法會交通事務委員會討論，但其後因為連場衝突，會議要取消，兩項工程將在下周五（20日）的交通事務委員會上討論。

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