五黑漢偷車失敗取去車CAM　三人被捕再揭藏毒藏牛肉刀 (19:30)

事緣於12月9日晚約11時半，一名市民將私家車停泊在大角嘴海庭道2號一個多層停車場，翌晚10時半再到停車場取車時，發現右後座車窗被打爛，檢查後發現未有財物被盜，但至第三日(11日)再取車時發現車內有被搜掠痕迹，行車記錄儀、停車場泊車卡及油卡不翼而飛。

警方調查後，發現12月10日晚8時許，有兩名男子駕駛一架私家車到上址，泊車後落車及在停車場內徘徊，之後其中一人打爛事主私家車玻璃，最後徒步離開現場。至約9時，二人再乘坐另一輛私家車入停車場，把原先駛入場內的私家車駛走，未有再對事主私家車作進一步行動。

至11日凌晨5時許，於前一晚曾在停車場徘徊的兩名男子，伙同另外三名男子，分乘兩架私家車返回上址，其中三名男子登上事主私家車，另外兩人把風，半小時後又乘私家車離開停車場。

警方經調查後，鎖定涉案男子身份後採取拘捕行動，昨午2時許在旺角亞皆老街83號外截停其中一架涉案車輛，拘捕車上一名42姓香男司機及一名63歲姓劉男乘客，兩人身上分別藏有7克及15克懷疑冰毒，而香男亦無駕駛執照。至昨傍晚，警方再在觀塘安茵街拘捕另一名41歲姓劉男子，身上有其中一輛涉案私家車車匙，再該輛私家車上發現一把46厘米長牛肉刀，以及事主車上被偷走的行車記錄儀。

旺角刑事總督察（二）吳德南指出，警方相信該五名男子第一次到停車場打爛事主車窗是希望方便之後偷走私家車，但到凌晨再回停車場時，懷疑無法啟動事主私家車的引擎，唯有偷走車上較貴重物品後離開。三名男子同樣報稱無業及有相信有黑社會背景，屬於同一幫派。案件交由旺角警區反黑組第一隊繼續跟進，行動仍在繼續，會調查涉案男子有否涉及干犯其他罪案。

吳德南提醒市民臨近聖誕新年，或為盜竊罪案高峰期，希望車主泊車時加強防盜設備及勿將泊車卡放在車內，離港旅遊前亦應該鎖好門窗，與鄰里守望相助。