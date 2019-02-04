港台新聞部超支500萬需減外判　工會：警加班費逾9億應一視同仁 (18:30)

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在反修例運動下，港台新聞部直播及節目時數上升，員工的裝備需求都有所增加。據香港電台節目製作人員工會了解，新聞部每年預算約1200萬元，而今個財政年度超支500萬元，因應情况需要停止聘用外判員工、減少兼職記者、減少新聞車，以及扣減俗稱「cat II」的服務提供者（即自僱人士，但過去每周工作5天）的更數，而工會亦了解到下個財政年度，新聞部的預算不會增加。

工會指出，港台視像新聞自反修例運動以來每日專責出外採訪，更多次獨家拍攝到重要畫面，包括候任東區區議員趙家賢於太古城被咬甩耳的片段，獲得128.7萬觀看次數，認為數字顯示公眾信任港台新聞，但「做得好卻變相懲罰」。工會認為政府應一視同仁，警察加班費可達9.5億元，亦應因港台節目時數增加而增撥資源。

港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，港台並無超支，而是因應社會運動，有內部調配資源，增加新聞部資源投入，只是因應未來日子社會氣氛未必如過去半年般緊張，工作上未必需要外聘員工，catII員工亦是有工作需要才會聘用，並非常規職員，常規機制的人手並無減少，未來會因應需要彈性處理安排，如再有需要會繼續調配資源。

據港台工會了解，視像新聞組別有三分之二員工都是cat II員工，工會認為，如削減cat II員工，該組別難以正常運作。港台發言人說，外判員工「有工作需要就請，無需要就唔請」，工會認為這只是原則性的說法，該組別沒有條件削減人手，並稱歸根究柢，是政府漠視港台製作及市民需要，促請當局向港台增撥資源。

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