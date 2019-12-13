香港民研民情報告：林鄭小錯誤觸發反修例運動 (19:00)

鍾庭耀表示，反修例發展成反特首、反警察、反極權的運動，源自特首的誤解。他指出，市民並非關注《逃犯條例》本身的技術層面，而是更深層次的核心價值——自由。他說，自銅鑼灣書店事件、一地兩檢的執行，市民憂慮中央人員跨境執法，關注自由價值，惟政府一直無體察這方面的民情。

對於目前社會僵局，鍾庭耀估計特區及中央政府或許缺乏智囊團隊告之真相，以致誤判民情；甚或對比人民福祉，政權更關心自我存亡。

國務院港澳辦主任張曉明周三（11日）指出，香港尚未完成《基本法》第23條立法，是近年「港獨」等本土激進分離勢力活動不斷加劇的主要原因之一。

對此鍾庭耀表示憂慮，若特區及中央政府繼續誤判民情，甚至推動23條立法，將會令運動演變成反北京、反共產黨的運動。

他說，中央政府在未掌握深層次矛盾之下，以為推動23條立法可解決問題，「我想一定會適得其反，反對聲音只會更高更大」。

他續指出：「一般市民要求五大訴求，甚少人要求中央做什麼事，如果推動23條立法，會令市民以為是中央政府迫令特區政府立法，我認為整個運動的轉向會變得好危險。」

他認為，「如你（中央政府）明白大家關心的是自由問題，就不要將它說成國家問題、民族、愛國與獨立的關係，在那方面做文章。這樣做文章，是誤判，也是無意中製造更多矛盾。」

公民實踐培育基金董事、前政務司長陳方安生強調，反修例運動並非爭取獨立或推翻政府、中央，市民只是捍衛一國兩制，以及《基本法》承諾的法治及普選。她呼籲港府與市民真情對話，盡快回應五大訴求。

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