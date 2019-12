【Emily Online】侄女郭佳怡拍片談反修例　唐英年：屬其個人意見【短片】 (17:54)

唐英年今日(13日)透過發言人回覆:「她是唐英年的外甥女(實為內侄女),言論屬其個人意見。」

Stefani喺短片話,睇過無數抗爭港人受傷嘅片段,話香港人承受近萬枚催淚彈及海綿彈甚至實彈威脅,又批評防暴警員開香檳慶祝科大生周梓樂離世。佢仲話:「放馬過來吧中國……令我消失吧,只因我用了醜陋但準確的字眼!」(Go ahead China...make me disappeared, arrest me for the ugly, accurate words!)佢又用廣東話講:「我唔怕死㗎。」

Stefani又話,爸爸將香港街頭暴力文章同影片傳畀佢睇,又話雖然爸爸好期待佢寒假回港,但同時提醒佢唔好出門「找死」。

郭佳怡1995年喺香港出生,出身紡織大王世家,爺爺係「香港一代線王」郭正達,後來由爸爸郭大熾繼承生意。媽媽林夏如係台灣人,亦係「猛料之人」,林夏如在16歲時跳級申請入哈佛大學,32歲時成為高盛集團(Goldman Sachs)亞洲最年輕合伙人。郭佳怡有兩個妹妹,么妹郭佳瑋2010年在日本因車禍死亡,終年8歲,她另一妹妹係郭佳欣。

