開價68萬稱馬會會員助申會籍　會籍顧問公司經營者罪成還押至除夕判刑 (17:38)

現年53歲的被告韋駿鋒，被控於2016年5月至7月期間，與其他馬會會員串謀收受利益，從而向他人提供馬會會籍申請表，支持及優待其申請。

法官裁決指出，縱然被告自辯時堅稱不認識馬會中人，沒有方法獲取馬會會籍，但透過被告與臥底洽談時的錄影，被告顯然在推銷馬會會籍，並非他自言的「信口開河」、「吹噓」，故裁定他罪成。

辯方求情稱，被告先後從事製衣、買賣外匯等工作，他已婚並育有兩名子女，其母患老人病需被告照顧。法官表示需時考慮，將案件押後至本月31日判刑，其間被告須還押。

控方在案情指出，只有馬會的「全費會員」才有資格獲選為「遴選會員」，而同一時間不超過200名遴選會員。被告案發時為傲群會籍有限公司的經營者，協助客戶申請本地著名會籍。廉署臥底於2016年5月聯絡傲群，被告稱可在「枱底」協助申請馬會會籍。臥底稱想為朋友「明哥」取得會籍，被告開價68萬元，費用由簽署申請表的5名馬會會員攤分。被告一度把收費減至65萬元，並囑咐臥底交按金，其後交易取消，被告於2017年1月被捕。

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