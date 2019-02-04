【Emily Online】蔣麗芸佔內會主席座位被逐否認霸佔　稱欲勸郭榮鏗「理性啲」 (17:27)

Ann姐喺內會前嘅司法及法律事務委員會，已經發言批評Dennis主持會議係「揼鐘（拖延時間）」；會後佢直接坐上主席台，等內會開會。民主黨林卓廷影住Ann姐，被Ann姐阻止，阿廷批評Ann姐「你夠唔應該霸佔主席台」。Ann姐解釋自己唔係霸佔主席台，而係勸緊Dennis。

會議夠鐘開始，Ann姐都唔肯走，個主席咪仲一度開咗畀佢發言。Dennis警告Ann姐坐返自己位，但Ann姐唔肯，結果被Dennis請佢離開會議室，會議暫停10分鐘。有保安上前請Ann姐離開，Ann姐由黨友黃定光陪同下，先肯離開主席台。

Ann姐事後同記者講，內會開咗近10次會都未選出主席，Dennis睇嚟想繼續拖延，好多法案上唔到內會，唔可以喺今個立法會會期完成就要重頭再嚟。佢話，立法會議員要做立法工作，如果完成唔到難辭其咎，無資格拎公帑。佢話Dennis唔聽佢勸告，仲要趕佢走，呢樣無所謂，佢之後會繼續勸Dennis，又話非常遺憾「反對派」拖延會議，要予以譴責。

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