13歲女童認侮辱國旗判一年感化　官籲勿盲從 (16:43)

13歲中二女生穿校裙到庭應訊，父母亦有到庭。控罪稱，她於9月21日在屯門大會堂外和兩名不知名者，公開和故意以焚燒方式侮辱國旗。

代表被告的大律師郭憬憲透露，被告感化官報告正面，她與感化官傾談如何解決衝動的問題，並學會理性分析及以文明方式表達意見。辯方又說，被告「成績正常」、「讀到書」，行為良好，並呈上其中學校長及足球教練的信件。

裁判官水佳麗判刑時說，近期社會事件「不見得有結束情況」，她對被告說，「好多時冲昏頭腦，受人影響係好危險。」她勸喻被告做事前「用腦諗一次」，不要盲目跟從他人，稱「衝動不考慮後果是傻事」，又指被告若「再犯嚴重的事，恐怕你唔喺度讀書」。裁判官強調，「無可能話你年紀細就輕判，法庭有自己的職責」。

裁判官說感化官報告整體良好，按感化官報告建議，判被告接受12個月感化，其間晚上7時半至翌日早上7時宵禁，除非有家人陪同或獲感化官批准，另須參與復康及小組活動。

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