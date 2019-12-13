立法會司法事務委員會選主席　梁美芬：毋須動議可傳召鄭若驊 (16:33)

立法會司法及法律事務委員會開第四次會議選舉正副主席，但仍未能完成程序。9名主席候選人，只有爭取連任的經民聯梁美芬一人是建制派。梁美芬介紹政綱時表示，希望改善司法人員人手、畢業生出路，討論反修例風波對法治的影響。她批評，周日（8日）有人在法院縱火，是毁滅法治，又說若此委員會能選出主席，就能夠傳召律政司長鄭若驊出席會議，議員昨日（12日）就毋須在立法會大會浪費時間動議傳召鄭若驊。她又說，會鼓勵法律界和非法律界的議員發言。
人民力量陳志全表示，他競逐主席是不滿梁美芬早前不肯就修訂《逃犯條例》開公聽會，並反駁梁美芬說燒法院是毁滅法治之說。公民黨陳淑莊認為，全國人大常委有可能就仍在司法程序的《禁蒙面法》釋法，指釋法更加破壞香港法治和司法獨立。她指出，昨日傳召鄭若驊的動議不能通過，請梁美芬若當選主席，熱切考慮傳召鄭若驊。
公民黨譚文豪發言時揶揄，有報道稱鄭若驊連辭職自由都沒有，他開始同情鄭若驊，當選主席會盡力協助鄭若驊來開會。衛生服務界立法會議員李國麟亦笑言，爭取做主席是因很多市民質疑鄭若驊傷了手如何著樽領衫，他教學生多年亦不知道，質疑她是否走「法律罅」。
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