立法會司法事務委員會選主席　梁美芬：可動議傳召鄭若驊 (16:33)

相關報道：傳召鄭若驊被否決 民建聯全棄權

人民力量陳志全表示，他競逐主席是不滿梁美芬早前不肯就修訂《逃犯條例》開公聽會，並反駁梁美芬說燒法院是毁滅法治之說。公民黨陳淑莊認為，全國人大常委有可能就仍在司法程序的《禁蒙面法》釋法，指釋法更加破壞香港法治和司法獨立。她指出，昨日傳召鄭若驊的動議不能通過，請梁美芬若當選主席，熱切考慮傳召鄭若驊。

公民黨譚文豪發言時揶揄，有報道稱鄭若驊連辭職自由都沒有，他開始同情鄭若驊，當選主席會盡力協助鄭若驊來開會。衛生服務界立法會議員李國麟亦笑言，爭取做主席是因很多市民質疑鄭若驊傷了手如何著樽領衫，他教學生多年亦不知道，質疑她是否走「法律罅」。

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