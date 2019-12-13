【石棺藏屍案】首被告謀殺罪成　另兩被告誤殺罪成 (15:43)

被告依次為曾祥欣（30歲）、劉錫豪（24歲）及張善恒（27歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。3人早前已承認阻止合法埋葬屍體罪，其中曾祥欣被判囚4年8個月，與謀殺罪刑期同期執行。

劉錫豪知悉自己謀殺罪脫後，即時雙手抱頭、滿臉通紅地「抖大氣」。他其後在犯人欄內站立時全身顫抖，坐下後更低頭痛哭。坐在劉後方的張善恒向親友報以微笑，並微微鬆一口氣，其後隔着犯人欄擁抱頻頻抹淚的女親友，向她們說：「Thank you，thank you，冇事啦。」被裁定謀殺罪成的曾祥欣則一直目無表情。

案件原於2018年4月開審，由法官李瀚良審理。惟開審一個月後，李官因健康問題未能短時間內到庭繼續審訊，決定解散陪審團。案件終排期至今年10月再度開審，同樣由李官審理。

控方指控3名被告伙同犯罪，據污點證人小草證供，3人潛逃台灣後數次討論案發過程，曾祥欣負責向事主注射酒精，劉錫豪用「哥羅芳」掩事主口鼻，張善恒從後箍住事主。3名被告均有接受警方錄影會面及在庭上自辯，但他們各執一詞，出現不同版本的案發過程，部分證供與控方證供迴異。

3名被告審訊時均有出庭自辯。曾祥欣及張善恒辯稱，劉錫豪以「哥羅芳」掩事主臉，而曾聲稱受威逼下向事主注射酒精，張則想阻止兩人打架，從後箍住及拉走事主。劉錫豪則指控張善恒以「哥羅芳」掩事主臉，自己則被壓到最低層。

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