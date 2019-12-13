野戰迷謀殺案　兩證人稱被告品格良好 (16:00)

報稱冷氣技工的黃朗祺（24歲）被控前年5月28日與嚴汝衡和周正賢一同謀殺死者郭葦諾。辯方今傳召被告中學時的舞獅活動教練李飛標作供，稱被告於2012年開始參加舞獅活動，形容他為人不算太聰明，但勤奮、有禮、合群和願意幫助別人，同時對學習舞獅表現認真和追求完美。

李被盤問時供稱，前年5月與被告的聯絡不多，當時認為被告的個人品格沒太多改變，但不清楚他喜歡參與甚麼新活動，同時沒留意被告參與相關活動時，與甚麼人來往。

另一名品格證人、退休警署警長林建強供稱，他退休後加入獅子會禁毒先鋒隊，被告於2011年成為隊員，後來晉升為少尉，同時有參加急救課程。林形容被告品格良好，服從指令，曾親眼看到被告為暈倒在地的人急救。林被盤問時稱，與被告至前年5月一個月起碼見面一次。他又稱，知悉被告喜歡打野戰，惟不認識與他參與野戰活動的人，「佢哋點玩（野戰）我真係唔知。」案件下周一（16日）續審。

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