手機店東主被搜出逾600部冒牌iPhone　否認管有及進口偽造商標貨品 (15:10)

被告林潤達（32歲）是涉案貨物收件人，並為宏達電訊公司東主，他否認兩項管有應用偽造商標的貨品罪，一項進口應用偽造商標的貨品罪 ，以及兩項管有虛假文書罪。

據雙方同意事實，涉案手機全為蘋果iPhone，型號包括6、6S、6S Plus、7、7 Plus、SE等。

控方開案陳辭指出，海關前年10月在荃灣聯邦快遞中心檢驗12箱來自新加坡的貨物，上面顯示貨物的收件人為被告，其中共載有456部懷疑冒牌蘋果手機，當中207部被確認為冒牌貨，並附有70張看似由豐澤、蘇寧、百老滙等零售商開出的正式收據。

海關其後根據收件人資料致電被告，並喬裝快遞員相約被告交收貨物。被告向喬裝人員確認，他是貨物擁有人，隨即被捕。被告警誡下透露，他在先達廣場向客人收集手機後，負責把手機寄往新加坡維修，並會將手機退還客人，但他從來沒有與蘋果公司核實貨物真偽，又強調收貨前某部分手機已附有零售商開出的正式收據。

海關又搜查被告寓所，再搜獲7箱共715部懷疑冒牌蘋果手機，其中461部被確認為冒牌貨，同時亦附有70張看似由豐澤、蘇寧、百老滙等零售商開出的正式收據。被告警誡下再指出，寓所的手機由兩名內地人「肥鬼」、「呀粒」轉交予他，手機將會運到新加坡維修。

蘋果公司特派手機檢驗員鑑定後，確認涉案中共1171部手機中，有668部屬冒牌貨，按真機的新機總價計算，總值逾339萬元。豐澤、蘇寧、百老滙等零售商職員亦確認，140張涉案收據全屬虛假。

其他報道：男童跌出保母車 學童戴安全帶欠規管【附搭校巴保母車安全守則】

其他報道：本地聖誕郵件下周五截郵 議員籲市民寫信向社運被捕者送暖

其他報道：港9歲童44%四眼 6歲近視率超歐亞 中大眼醫：教育制度對眼睛有毒