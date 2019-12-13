職工盟：2018/19年上市公司維權個案　逾九成涉國企 (14:05)

職工盟為2018年5月至2019年4月，於網上蒐集了149條微博及網誌、5個網站和2個新聞媒體有關大型工人罷工、集體維權事件的報道或評論。報告共統計117宗集體行動事件，當中有11宗涉及港資企業，107宗涉及在港上市機構。涉及上市企業的個案中，分別有一宗涉及港資和台資企業，其餘涉及在港上市的國企。

針對港資企業的11宗維權個案，有5宗演變成罷工，與去年度報告比較按比例上升約22%；11宗個案中有4宗涉及拖欠工人薪金，有5宗涉裁員、倒閉或搬遷但沒支付補償金的個案。

報告又稱，去年年中一間知名港資玩具生產商的深圳廠房倒閉， 但未有支付員工兩個月的欠薪及遣散費，引發約2000名工人於廠房門外示威。另外，報告亦收集到4宗港資物流企業在內地的業務，因企業單方面下調司機運費，令前線司機收入大減，導致去年4月於西安、昆明、成都、深圳分別有罷工。

職工盟秘書長李卓人批評現時港交所的《環境、社會及管治報告指引》中，針對包括勞工方面的社會範疇披露指引，僅維持在自願披露性質，企業鮮有主動披露有關資訊。

李卓人續稱，港交所就此指引於今年5月至8月進行諮詢，職工盟當時要求和港交所代表會面遭拒。李卓人大表失望，又指職工盟已就指引修訂提交建議書，建議由自願披露提升至「強制披露」，以加強對上市公司公開披露相關資料的壓力。

不過，報告亦指出，受限於內地禁止內地傳媒報道或評論罷工事件，加上中國政府日常對媒體及網絡的政治審查，難以統計調查期間實際發生工潮的總數。

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