男童跌出保母車　學童戴安全帶欠規管【附搭校巴保母車安全守則】 (13:34)

學童眾多 司機保母難確保所有學童佩戴安全帶

運輸署稱，基於安全帶必須正確佩戴，方能發揮保護作用，但由於車輛上學童眾多，司機或跟車保母難以確保所有學童在任何時間都正確地佩戴安全帶；而且在有需要時，學童（尤其是年幼學童）會因不懂自行解開安全帶而未能迅速離開車廂。

有業界自費保母車加裝安全帶

署方強調，十分關注學生服務車輛的安全，署方規定所有學生服務車輛必須提供保母跟車；同時訂立安全指引，提醒營辦商、司機及跟車保母，在提供有關服務時應遵守及注意的事項。事實上，有業界會自費在保母車加裝安全帶，並通過運輸署驗車批准，令學校及家長對營運商有更大信心。

乘搭校巴及保母車安全守則：

‧切勿把玩車門緊急出口

‧車未停定切勿上車或落車

‧乘車途中切勿與司機談話或大聲呼叫

‧乘車時勿玩耍

‧應遵照指示上落車

‧盡量避免在車廂內飲食以保持清潔

‧車輛行駛時切勿離開座位

‧學童下車後應與即將開車離去的保母車保持安全距離

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