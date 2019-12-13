警深水埗搗非法賭檔毒窟拘10人 (00:09)

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨午約4時半進行反罪惡行動，突擊搜查醫局街163至165號一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。

行動中，人員拘捕一名24歲姓鄭本地男子，涉嫌「經營賭博場所」；一名非華裔男子及三名本地男子，年齡介乎24至55歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。人員在單位內檢獲兩部釣魚機、兩部遊戲機及約2000元現金。

警員又在上址另一單位搗破一個懷疑毒窟。一名40歲姓曾本地男子涉嫌「經營毒窟」被捕，另外3名本地男子及一名本地女子，年齡介乎45至61歲，則涉嫌「吸毒」被捕。人員在單位內檢獲11.2克海洛英，88粒藍精靈、一些毒品包裝工具及一個冰壺。行動中檢獲的毒品市值約13,700元。所有被捕男女現正被扣留調查。

另外，油尖警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨午2時許進行打擊非法賭博行動，在油麻地彌敦道510號一單位內搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。行動中，人員拘捕一名35歲非華裔男子涉嫌「經營賭博場所」、「外出時沒有攜帶有效身分證明文件」及「違反逗留條件」。另外一名26歲姓盧本地男子及一名持雙程證内地男子涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員共檢獲兩部釣魚機、一部射擊遊戲機及約1200元「水錢」。所有被捕者現正被扣留調查。