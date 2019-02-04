港首發現越南偽造衛生證明書　涉事176噸冷藏豬肉已在港分銷 (23:40)

食安中心表示，早前進行食物進口資訊系統改善措施，整理數據時發現有越南衛生證明書的文件編號有異，遂通知越南駐港領事館跟進。越南當局調查後，今日（12日）通知中心表示，今年向中心遞交的衛生證明書當中，有8張屬偽造，均涉及同一間越南肉類生產廠房。

食安中心經調查發現，今年5至10月有8批共重約176噸的冷藏豬肉，由涉事越南廠房疑以虛假衛生證明書出口到本港3間進口商，中心就該8批豬肉發出8張肉類進口許可證。中心並指，該批豬肉已分銷到其他食物處所，包括食物製造廠。涉事冷藏豬肉屬原隻豬肉（中豬），一般供應給食物製造廠製作燒味燒肉。

中心方面稱，8批涉事豬肉批次編號為230819A6700、110319A6765、250419A6779、220419A6780、010819A6779、090919A6700、261218A6695、120819A6500。曾購入相關批次豬肉的業界，可於辦公時間致電盈茹貿易有限公司和彩運貿易有限公司（電話：5408 3322），以及強記食品有限公司（電話：2694 1662），查詢回收事宜。

中心表示，即日起暫停涉事的越南生產廠房Haiphong Trading Goods Export Joint Stock Company進口冷藏豬肉到港，並會確保每張衛生證明書均獲得越南當局確認及經雙方雙重核實，才簽發進口許可證。

食安中心稱，由去年至今年11月，共抽取逾10,700個、牛肉、禽肉及其製品樣本檢測，合格率99.8%，不合格的25個樣本均不涉及越南冷藏肉類。

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