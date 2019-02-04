612半周年　集會者稱「催淚彈味道揮之不去」　寫聖誕卡向在囚示威者送暖 (21:25)

大會邀請多名民主派議員、義務律師發表心聲，另有親歷6．12金鐘衝突的市民發言。6．12負責民陣集會的音響公司吳小姐憶述，當日在龍匯道、中信大廈對開舉行的民陣集會一直和平進行，豈料下午3時許，突然有大批警察包圍集會地點及施放催淚彈，大批民眾在毫無護具情況下慌忙走避，更險釀人踩人事件，她形容當時畫面「有如拍喪屍片及災難片」，事後一周她日日發噩夢，「催淚彈的味道揮之不去」。

民陣召集人岑子杰亦有發言，他感激香港人努力，在6．12當日包圍立法會，才成功阻止政府修訂《逃犯條例》；又稱民陣自6．12後，在反修例運動的角色「不再是大台，而是參與者」。他呼籲港人要堅持五大訴求，直到警察付出應有代價 ，又呼籲公眾「1月1日，元旦見」。

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