美國冰鮮豬肉大批供港料明起有售　價格低內地肉近半 (20:41)

美國肉類出口協會亞太區高級副總裁Joel Haggard表示，得知中國非洲豬瘟疫情嚴峻，豬肉價格持續上升，是次舉措可在香港豬肉價格急升之際，填補市場供求的空隙，為消費者提供多一個價錢相宜的選擇。

他指出，這批豬肉在屠宰後快速以真空包裝，不會急凍，放置在攝氏0至4度低溫以船運20多天到港，保質期有55日。他形容，這批豬以本土種植的粟米及大豆飼料，故肉質口感鮮甜及細嫩，能媲美新鮮豬肉，將於約100間超市有售。

Haggard解釋，基於非洲豬瘟，中國內地豬肉產量減少且需求大，導致價格上升；美國豬肉產量多，故儘管今年關稅上升，仍比2018年向中國出口更多豬肉。但由於關稅高，又要與其他進口國如德國及西班牙競爭，致美國豬肉價需要下降，對美國出口商造成「傷害」。他希望中美政府能聯手尋找出路，降低兩地的貿易摩擦。

其他報道：男童乘搭保母車驚險跌出車外 學校教師︰男生意外弄到門柄致太平門打開【短片】

其他報道：3警涉醫院病房虐打六旬漢 改控公職失當轉區院處理