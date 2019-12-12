麗閣商場翻新增食肆引入初創企業　人流增3倍 (20:00)

有39年歷史的長沙灣麗閣商場及街市，去年3月由領展易手予基滙資本民坊，今年初斥資約1億元翻新，於上月底試業，今日正式重開。

基滙資本董事總經理（資產管理）梁泰來表示，去年接手商場後，當時場內空置率超過八成，亦沒有冷氣系統，人流非常冷清；公司接手後了解區內意見，發現居民希望增加食肆數量，現時翻新後，商場重整商戶組合，並引入更多食肆，目前商場連同街市約有40多個舖位，整體出租率逾九成。基滙資本高級總監（資產管理）羅璟禧稱，翻新後商舖租金只輕微調整。

基滙資本公共事務及市場總監黃梓謙表示，商場及街市希望做到「老中青共融」，包括引入年輕初創企業，亦保留5個舊商戶；街市亦沒有外判，由公司營運；商場內的社福機構面積較翻新前增加一倍。

對於近期社會運動，黃梓謙認為對民生商場的影響相對較少，會加強宣傳推廣吸引人流。他又稱，目前仍有4個商場正展開翻新工程，分別位於鴨脷洲、屯門、葵青及將軍澳區，預料明年完成工程。

在麗閣商場經營五金店23年的劉先生表示，商場翻新後猶如「死城復活」，形容人流「較之前增加3倍」，吸引邨外居民前往光顧。

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