何君堯動議譴責林卓廷　議會上多番引述粗口縮寫 (20:15)

建制派立法會議員何君堯今日（12日）在立法會大會上動議譴責民主黨林卓廷行為不檢，稱林卓廷在7月21日晚，率領多名黑衣人，往西鐵元朗站挑釁和襲擊在那裏聚集的白衣居民，煽惑群眾參與非法集會、打鬥或暴動等。何發言時，根據當晚林卓廷在facebook直播的視頻，複述林卓廷和片中市民的說話，何多次說出「DL」、「DLLM」、「PK」。立法會主席梁君彥在何君堯多次說到「PK」後出言提醒，稱雖然何正在讀出他人口述的說話，但亦希望他不要用非議會語言。何君堯回應梁稱，其實原話是「X街」，但他已改為「PK」，「我已經用咗簡略版」。
何君堯在議案的文件附錄中引述，林卓廷在影片中說「警察嚟緊喇！你班X街！」，當中亦有大量粗口。何君堯今日在會議上則以「警察嚟緊喇！你班PK」代替。梁君彥要求何君堯收回言論，何願意收回。
公民黨譚文豪提出規程問題，指出書面文件中，何君堯用上「DLLM」、「PK」，英文版本亦有「Fxxk You」等字眼，問到是否違反《議事規則》或議事常規。梁君彥指出，何君堯只是複述事件，又稱法庭的文件也有類似做法，但議員不能在議會中用非議會語言，若不收回此類言論，行為是極不檢點。
有民主派議員繼續指出不宜在立法會文件上寫粗口詞語，梁君彥其後表示會要求秘書處和法律顧問研究相關問題。
民主黨主席胡志偉之後提出反對譴責議案，批評何君堯「惡人先告狀」、指鹿為馬，虛構林卓廷帶隊入元朗，所以白衣人才保衛家園。他揶揄何君堯「造假能力」能與網上假貨相提並論，難怪內地大學會向他頒授「中國製造」的博士。
胡志偉提出的反對譴責議案，在分組點票下被否決，譴責林卓廷議案會交由調查委員會處理。