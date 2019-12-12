何君堯動議譴責林卓廷　議會上多番引述粗口縮寫 (20:15)

何君堯在議案的文件附錄中引述，林卓廷在影片中說「警察嚟緊喇！你班X街！」，當中亦有大量粗口。何君堯今日在會議上則以「警察嚟緊喇！你班PK」代替。梁君彥要求何君堯收回言論，何願意收回。

公民黨譚文豪提出規程問題，指出書面文件中，何君堯用上「DLLM」、「PK」，英文版本亦有「Fxxk You」等字眼，問到是否違反《議事規則》或議事常規。梁君彥指出，何君堯只是複述事件，又稱法庭的文件也有類似做法，但議員不能在議會中用非議會語言，若不收回此類言論，行為是極不檢點。

有民主派議員繼續指出不宜在立法會文件上寫粗口詞語，梁君彥其後表示會要求秘書處和法律顧問研究相關問題。

民主黨主席胡志偉之後提出反對譴責議案，批評何君堯「惡人先告狀」、指鹿為馬，虛構林卓廷帶隊入元朗，所以白衣人才保衛家園。他揶揄何君堯「造假能力」能與網上假貨相提並論，難怪內地大學會向他頒授「中國製造」的博士。

胡志偉提出的反對譴責議案，在分組點票下被否決，譴責林卓廷議案會交由調查委員會處理。

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