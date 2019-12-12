周梓樂寶福紀念館設靈　逾千市民排隊致祭 (19:33)

【19:33】入夜後繼續有大批市民到寶福紀念館悼念周梓樂，排隊等候進入靈堂的人龍，已由紀念館延伸至經過大圍名城，長逾2公里。

【18:19】喪禮以基督教儀式進行，輓聯寫有「主懷安息」。靈堂右邊不斷播放周梓樂生前到沙灘遊玩、參與籃球比賽、出國遊玩等片段。靈堂內花牌署名為家人以及科大代表。

科大校長史維、校董會主席廖長城、工學院院長鄭光廷皆有到場，民陣召集人岑子杰亦有現身；逾千名市民沿斜坡排隊致祭，當中包括有穿校服的學生、帶同子女的家長等。

居於尚德邨附近的何小姐表示，現時每次經過停車場，都會後悔為何事發時沒人在附近，要周梓樂獨自在該處。她期望能找到周墮樓真相。

中大生周同學稱，雖與周梓樂素未謀面，但認為他是「手足」、「我們最親的朋友」，為周梓樂離世感難過。他對香港法治仍有一絲信心，盼死因庭能為周梓樂找回真相。

中四葉同學買來白花出席公祭，他說不明白為何一個人大好前途就此浪費，更不相信周梓樂會無故失足。

周梓樂將於明早（13日）7時大殮、8時出殯，遺體送往和合石火葬場火化。

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