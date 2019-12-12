菲裔生涉原子筆畫傷同學臉　傷人罪名不成立 (18:00)

17歲菲律賓裔男生Delfino Aramiz Julyan Zita，原被控於今年4月11日，在跑馬地玫瑰崗學校地下男更衣室內非法及惡意傷害蔡澤森。

裁判官引述被告班主任及訓導主任供辭，訓導主任稱案發當日目擊Delfino跑到校長室求助，他面部及眼睛紅腫；班主任則表示Delfino一向行為良好，安靜內向，相反事主的朋友，即聲稱案發擔任事主「翻譯員」的Ameermoaaz則較常生事。

裁判官指，上述兩人證供可靠，惟他們都沒有目擊案發過程，對案件裁決無太大影響。

裁判官強調，眾多證人之中，只有事主、被告及Ameermoaaz身處現場，但他們對事件各有說法，證供不盡不實，事主的證供更為矛盾。例如事主稱案發當日與Delfino剛巧碰到，惟事主的朋友Ameermoaaz卻供稱早已計劃與Delfino見面。

至於事主供稱，案發時只要求Delfino就之前罵他「×你老母」道歉，以及指朋友Ameermoaaz在案發現場只擔任「翻譯員」角色，裁判官直指事主說法不可信，反問若事主只要求道歉，為何要帶Delfino進入更衣室。

裁判官留意到，事主作供時臉上仍留有疤痕，並對其傷勢感遺憾。惟重申，這是刑事審訊，既然事主作供不盡不實，控方未能在毫無合理疑點下證明Delfino有罪，即使Delfino實在有嫌疑，亦不能裁定他有罪，裁判官裁定Delfino罪名不成立，當庭釋放。

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