港考生IELTS全球排第13　亞洲排第3落後馬來西亞菲律賓 (17:46)

國際英語水平測試（IELTS）官方主辦機構IDP教育今日（12日）公布2018年全球IELTS考生水平，香港考生整體IELTS學術測試成績於全球排行第13，於亞洲區繼續排名第3，聆聽、閱讀、會話成績更錄得近6年新高，寫作方面成績反錄得5年新低。
2018年有超過350萬人次應考IELTS，全球排名繼續由德國、希臘和馬來西亞位列三甲，分別獲得7.43分、6.97分和6.88分。香港IELTS考生整體測試繼續維持在6.53分，於全球排第13，亞洲區排名第3，繼續落後於馬來西亞和菲律賓。
報告顯示，香港考生於學術模式考試中的聆聽和閱讀兩方面較強，9分滿分中，平均取得6.98分和6.79分；會話及寫作表現則較遜色，分別只得6.27分和5.85分，當中寫作部分錄得5年新低。
IDP教育IELTS區域經理（大中華）溫家輝表示，聆聽和閱讀較着重答題技巧，為香港學生較擅長部分，故表現較好。他又說，考生回答寫作卷時未有仔細閱讀題目，常常「做多咗」，如題目只要求學生描述圖表趨勢，學生卻自行詮釋圖表意思，不符題目要求，因而失分。
另外，IDP推出「IDP IELTS 服務平台」，讓考生以網上平台使用機構試後服務，如寄送個人成績單至心儀海外院校及機構。