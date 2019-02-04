港考生IELTS全球排第13　亞洲排第3落後馬來西亞菲律賓 (17:46)

2018年有超過350萬人次應考IELTS，全球排名繼續由德國、希臘和馬來西亞位列三甲，分別獲得7.43分、6.97分和6.88分。香港IELTS考生整體測試繼續維持在6.53分，於全球排第13，亞洲區排名第3，繼續落後於馬來西亞和菲律賓。

報告顯示，香港考生於學術模式考試中的聆聽和閱讀兩方面較強，9分滿分中，平均取得6.98分和6.79分；會話及寫作表現則較遜色，分別只得6.27分和5.85分，當中寫作部分錄得5年新低。

IDP教育IELTS區域經理（大中華）溫家輝表示，聆聽和閱讀較着重答題技巧，為香港學生較擅長部分，故表現較好。他又說，考生回答寫作卷時未有仔細閱讀題目，常常「做多咗」，如題目只要求學生描述圖表趨勢，學生卻自行詮釋圖表意思，不符題目要求，因而失分。

另外，IDP推出「IDP IELTS 服務平台」，讓考生以網上平台使用機構試後服務，如寄送個人成績單至心儀海外院校及機構。

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