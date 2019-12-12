吳文遠申請上訴終院許可被拒　被官斥「無恥」無理拖延 (16:57)

高院法官形容吳文遠「戴罪之身」，仍「懶懶閒」、「拖得就拖」，遲遲未通知法庭處理上訴許可，只批准吳文遠保釋多一個月，讓他準備文件上訴至終院，着他「好自為之」。

上訴人為吳文遠在庭外稱，因本案先後兩次入獄，剩餘31日刑期。吳的代表大律師郭憬憲表示，原審裁判官不接納吳以公眾利益為辯解理由，認為他想提高知名度，上訴方欲爭論提高知名度是否辯解理由。

法官張慧玲認為，本案不存在廣泛的法律觀點爭議，拒絕批出終院上訴許可。張官關注為何高院自6月頒下判辭，事隔半年才可處理終院上訴許可，形容對方「帶罪之身」，被判罪應坐監，但仍「懶懶閒」、「拖得就拖」。

張官稱，高院頒下判辭後，吳文遠突然說沒有律師代表要求押後開庭，無解釋原因。張官形容吳「無恥」，其後申請法援的大律師發現「無得打」，又來信稱要考慮是否申請上訴證明書，最後法官透過法庭書記致電詢問及催促何時可排期開庭。

張官表明，她已經很寬容，只批准吳保釋多一個月，準備上訴至終院的文件，「無可能佢拖我兩年都唔做」，着他好自為之，若有需要便直接向終院申請保釋。

吳文遠得悉結果後，在庭外稱被判入獄4個月，5年內不能參選，將會上訴到底。

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