【Emily Online】被鄭松泰指身為基督徒未婚懷孕　容海恩：fact check咗先啦 (17:06)

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容海恩2018年結婚，嗰陣已懷第一胎。鄭松泰今日喺fb話，覺得提出譴責容海恩合理過譴責佢，因為容海恩未婚懷孕涉議員操守問題，「你對選民大眾有承諾」，話自己係基督徒，就有基督徒嘅規範，質疑容海恩可能因為基督徒身分，因而入議會，「然後點知未婚懷孕」。

鄭松泰同Emily講，譴責議員行為不檢嘅議案唔係隨便用，好易變成政治攻擊，佢話譴責容海恩只係舉例，佢意思係「唔通譴責容海恩咩」。

容海恩叫鄭松泰「fact check咗先啦」，叫佢顧掂自己，又話一個成熟嘅事業女性有自主權，結唔結婚都唔係一個因素，而家社會多元化，家庭方式有好多種，唔應該用封建嘅角度去睇而家現代社會女性嘅發展。

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