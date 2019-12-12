6歲港童近視比率超歐亞　醫生：港教育制度對兒童眼睛「有毒」 (17:15)

中大醫學院眼科團隊2015年起進行「香港兒童眼科計劃」，截至今年9月為13,559名本港4至9歲兒童檢查眼睛。研究發現，6歲兒童患近視比率為11.4%，而9歲兒童比率則增加3倍至44.5%。本港6歲兒童近視比率，比有類似研究的亞洲地區及歐洲國家，包括北京7.4%、新加坡6.6%、荷蘭2.7%都明顯地較高。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，當近視達600度就屬深近視，可致視網膜退化、青光眼、白內障、黃斑病變等可致盲的嚴重眼疾。

任卓昇批評香港教育對兒童「toxic（有毒）」，兒童要長時間溫習及做功課，大量近距離閱讀對眼睛構成威脅。香港眼科學會會長葉佩佩建議，家長應於子女4歲起，每年找眼科醫生徹底驗眼，及早發現患近視便可做適當治療，預防近視加深，亦應多與子女於日間做戶外活動。

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