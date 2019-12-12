朗思國際學校涉違規辦學　校長否認7罪受審 (17:30)

被告蔡麗如（70歲）原被票控作為違規營辦的不設法團校董會學校的擁有人或校董，控方今稱不提證供起訴。被告另被票控各一項於2018年11月8至9日「管理/參與管理一間未經註冊或臨時註冊的學校」、「屬非註冊學校及非臨時註冊學校的擁有人/教員」，以及5項「僱用或准許非檢定/准用教員的人教學」，被告今否認7項控罪。

雙方承認事實指出，被告自2003年起出任朗思（前稱太陽島小學）校監和校董， 案發時仍為朗思校監和校董，而朗思為一間未經註冊的學校。朗思於「學校註冊證明書」的地址為界限街117號地下及一樓，而崇正中學的營辦地點為深水埗廣利道11號，兩所學校於2015年簽署同意開辦國際課程，並簽署附加協議。

案發時，Allison Timson Cargill、Marriott Karl John、Alicia Jane Harrington及Nyberg Peter Antony並非檢定教員或任何學校的准用教員；而Chu Lan並非檢定教員或非可在崇正中學教學的准用教員。被告涉僱用他們而被票控。

聆訊下午續。

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