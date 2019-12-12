【石棺藏屍案】陪審團明日再續討論 (21:30)

陪審團晚上6時許曾提出問題，詢問法官綜合首被告證供時，有否提及他在2016年3月已知道哥羅芳或二氯甲烷可令人失去意識，或致死風險。法官確認有講過，當時說法是首被告2016年2月，已經知道哥羅芳或二氯甲烷可令人死亡的風險，或令人失去意識。

【14:56】荃灣工廈DAN6單位2016年揭發石棺藏屍案，疑犯一度潛逃台灣，因本案污點證人「小草」在當地報警揭露另外3人行蹤。三男被控謀殺罪，案件在高等法院審訊長達44日，法官今日（12日）完成引導陪審團，陪審團於約下午1時30分退庭商議。

被告依次為曾祥欣（30歲）、劉錫豪（24歲）及張善恒（27歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。3人早前已承認阻止合法埋葬屍體罪。

屍體腐爛驗出二氯甲烷

法官今早引導陪審團時表示，本案牽涉兩個涉嫌非法行為，包括首被告向事主注射酒精針，以及有人使用二氯甲烷（類似哥羅芳物質）。陪審團要推斷事主如何死亡，雖法醫因屍體腐爛未能確定死因，但在其身上驗出二氯甲烷，法醫估計死因有數個可能，包括使用於事主二氯甲烷分量足以致死，或事主吸入二氯甲烷兼被人掩口鼻或以枕頭袋套頭致窒息死亡等。

官：倘認為被告有協議及共謀犯罪 陪審團應裁罪成

法官表示，若陪審團認為被告有協議及共謀犯罪，並有意圖殺害及令事主身體受嚴重傷害，無論事主被「哥羅芳」弄暈後死亡，或者被告處理事主身體期間致死，應裁定3人謀殺罪成。

惟若3人伙同犯罪，但沒有意圖令事主死亡或受嚴重傷害，應判處3人誤殺罪成。若陪審團認為3人沒有協議犯罪，可分別考慮各人行為是否干犯謀殺、誤殺或傷人等罪名。若陪審團相信次被告或第三被告開脫解釋，對殺人一事不知情，或協助事主逃走，可裁定無罪釋放。

控方在開案陳辭指出，案發時3名被告和別名「小草」的何菱瑜（22歲）同住案發單位，4人為朋友關係。3名被告自稱同屬國際組織「There」的成員，首被告稱殺死事主可獲取3000萬元。案發當日，事主到達案發單位，小草留在閣樓，次被告從閣樓拿着沾有「哥羅芳」的內褲到下層客廳，聽到一把男聲大叫「X你老母」，次被告回應「X你老母」，再傳出類似被掩口的「嗚嗚」聲。事後，首被告疑似向事主注射酒精，並稱「阿J死咗」。小草翌日折返單位見到滲血「石棺」，直至3月10日，3人帶同小草潛逃至台灣。

污點證人台灣報警 揭潛逃3被告行蹤

警方在3月29日揭發事件，先拘捕3男2女，包括事主女友、曾在涉案單位居住的情侶等，追查發現當時居於涉案單位的4名疑犯潛逃台灣，但港台兩地無引渡協議。最終，「小草」在當地報警揭露另外3名被告行蹤，小草先後返港被捕，另外3人的入台證失效後被台灣當局帶走，在港警「陪同」登機抵港及被捕，成為香港回歸後首宗「移交」個案。

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