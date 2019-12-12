裝修工認塗污鐘樓打傷途人還押候判　求情稱案發前被白衣人挑釁 (14:27)

裁判官將案件押後至本月24日判刑，以待索取背景報告，其間被告黎偉邦（35歲）還押。認罪的被告是裝修工人。辯方大律師陳頴賢呈上多封求情信，家人和僱主都形容被告正直善良。被告的父親早年因病辭工、母親沒有工作，他中五畢業後便負擔家計。

辯方指出，被告當日凌晨2時起在附近商場做拆卸工作，遭政見不同的「白衣人」不斷指罵，試圖搶去裝修用的工具。雙方擾攘至早上8時，被告心生不忿，衝動下犯事。被告自行解釋，是一班「想保衛國旗的人」挑釁他。

署理主任裁判官嚴舜儀表示，被告損壞的公物並不屬於站在某一方立場的人，而是社會大眾所有；刑事損壞的控罪嚴重，有可能判監。控方亦申請2.85萬元的賠償令，要求被告向港府賠償鐘樓的清潔費，裁判官押後至判刑時處理。

根據案情，案發當日早上10時許，康文署職員和途人目睹被告在鐘樓噴上「百年基業 毀於林鄭」、「五十不變 一派胡言」字句。男途人打算報警和用手機拍片，被告說「影咩嘢」，將裝有噴漆罐的環保袋摔向途人。雙方追逐期間，被告曾拳打和以雨傘襲擊對方，隨後在力寶太陽廣場截停的士，但未能逃去。警方到場拘捕時，被告情緒激動，用頭撞地下和牆壁，需送院診治。至於受傷的男途人右手指頭骨折、小腿有傷，現已無大礙。

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