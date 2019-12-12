與3女童非法性交其中一人懷孕誕嬰　24歲地盤工判囚9年 (14:35)

報稱地盤工人的被告黎永達（現年27歲）今求情時形容，被告與事主的年齡差距不算太大，被告未來將檢查清楚對方的年齡，他同時已作深刻反思，將盡力取回小孩的撫養權，成為一個負責任的父親。

女童X自尊心低落 Y自責到被告家過夜

就與被告性交致成孕的13歲女童Z，法官指出，Z拒絕與心理學家見面，故未能索取其創傷報告。至於其餘兩名12歲女童X和Y，法官形容，X在學業和社交方面的自尊心低落，需接受心理輔導。Y則怪責自己到被告家中過夜，惟隨着時間過去，其懷孕風險降低後，事件對她的影響已有所降低，目前毋須接受心理輔導。

官：被告重犯風險非常高

法官引述被告的心理和精神報告，指出被告沒精神問題，但錯誤地認為只要對方同意，與未成年人士性交亦屬合法，形容被告偏愛未成年少女，同時被性佔據心神。法官指出，被告曾聲稱不知道事主的年齡，同時怪責X和Y的成熟打扮，形容她們曾主動邀請他性交，反映被告缺乏悔意，亦對事主缺乏同情心。法官又稱，目前雖缺乏證據證明被告有戀童癖，但其重犯風險非常高，被告亦需要進行心理輔導。

法官形容，被告與X性交的情況接近強姦的底線，而事件多於一名受害人，被告又沒採取安全措施，更導致其中一人懷孕，全屬加刑因素，最終判被告囚9年。

案情指出，被告前年透過朋友認識13歲的Z，及後發展為情侶，其後二人曾兩度性交，並導致Z成孕誕嬰，Z最終將事件告知社工。被告在Z懷孕期間，再透過朋友於去年2月認識12歲的Y，Y當日因天氣寒冷在被告家中過夜，發生性行為。其後，Y再次到被告的住所，並再度與被告性交，Y後來因害怕懷孕而向社工揭發事件。被告另於去年5月認識12歲的X，並邀約對方到公園喝酒，其間突然擁抱和將X推在石枱上性交，X後來接受身體檢查時承認曾發生性行為，最終報警求助。

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