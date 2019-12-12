房署議辦編配被指不公　申訴署稱安排大致適切　促善用空置空間增供應 (13:40)

申訴專員公署指出，曾接獲個別議員的意見，稱有議員即使已成功租用房屋署的議員辦事處，仍可以憑其組別較高的優次，先於其他未獲編配任何辦事處的議員再租用議員辦事處，以致較低優次組別的議員難以獲配辦事處。

根據現行的編配機制，房署編配議員辦事處的優先次序為區議會選區民選區議員、區議會的其他區議員、立法會地方選區的議員及功能界別立法會議員。

申訴專員表示，房署資料顯示，現屆區議會或立法會任期中，以申請租用辦事處的議員人數計算，上述四組別的區議會或立法會議員成功獲編配議員辦事處的比率，均有八成或以上。即使優次組別最低的功能界別立法會議員，其整體獲編配辦事處的比率亦超過九成，這反映現行的編配機制，無礙功能界別立法會議員租用房屋署轄下的議員辦事處。

公署又指出，曾接獲議員投訴，稱聯名租用議員辦事處的安排不公，因承租辦事處的議員可於退租前加入其他議員名義並共用辦事處，變相繞過房屋署的編配機制，但現時房屋署已修訂聯名租用議員辦事處的安排，以堵塞該漏洞。

申訴專員建議，房署可考慮將部分位置適合的儲物室或閒置空間改作議員辦事處，以增加議員辦事處供應，並繼續定期檢視現有議員辦事處的情況，將長期空置的議辦用作其他用途，善用資源。

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