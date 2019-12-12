港鐵牛頭角站長沙灣元氣遭擲汽油彈 (11:32)

事發後，車站職員通知車務控制中心車站受攻擊，車務控制中心報警及通知消防處，消防員到場後將火撲熄。事件中沒有乘客或職員受傷。港鐵人員於車站關閉後修復部分設施，牛頭角站今早（12日）重開，維持正常服務。

港鐵對於再發生針對港鐵車站的襲擊及惡意破壞表示強烈憤慨，並對此等非法行為予以嚴厲譴責。公司保留對有關人士作出追究的權利。

【11:18】昨晚（11日）11時許，長沙灣元州邨一間元氣壽司分店遭人投擲汽油彈，門外的圍板被熏黑，亦遭人噴上「721」、「831」等字眼。警方到場調查，並檢走汽油彈，事後有人噴白油遮蓋圍板上的噴漆字。

今日（12日）凌晨近1時，牛頭角港鐵站同樣遭人投擲汽油彈，閘外一間美心西餅分店及閘內兩條電梯起火，港鐵職員隨即用滅火筒將火救熄，閘機亦遭擊毁及刮花。案件列縱火，交由秀茂坪警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。

其他報道︰缺調查權 國際專家齊退監警 主席梁定邦：完成階段工作 1月交陳述報告

其他報道︰教師粗口斥學生「曱甴」 德信：會紀律研訊