黑衣人旺角油麻地擊毁巴士車窗　15歲少女逃走跌倒被拘 (10:19)

第一宗發生在昨晚8時許，在旺角亞皆老街匯豐銀行對開，3部九巴遭人破壞，被按動緊急死火掣及以緊急用手槌扑爆太平門的玻璃窗。警方稱有人在馬路堵截車輛，按動巴士死火掣及擊毁車窗。

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至晚上約11時，油麻地分區特遣隊人員在彌敦道近窩打老道埋伏，發現一名15歲少女及3名黑衣男子截停沿彌敦道往旺角方向行駛的巴士，並上前按動巴士的緊急死火掣，黑衣漢疑以逃生用的槌子擊毁巴士的太平門車窗，其後逃去，少女逃走時意外跌倒受傷，警員上前將她拘捕。

其間一名29歲陳姓男子疑用手阻礙警員，警方表示，警員向男子發出口頭警告不果，遂使用胡椒噴劑將男子制服及拘捕。經初步調查，少女涉刑事毁壞被捕，男子則涉阻礙警務人員執行職務被捕，案件交由油尖警區刑事調查隊第4隊跟進。少女腳部受傷，清醒送往廣華醫院治理。

至凌晨1時許，約10多名黑衣人在旺角亞皆老街與彌敦道交界，用發泡膠箱堵路，有人懷疑以巴士內逃生用的槌子擊毁一輛九巴的車窗，另有人按動兩輛巴士的緊急死火掣，其後逃去。

警方接獲60歲梁姓巴士司機報案，防暴警到場，將馬路上的發泡膠箱搬回行人路。經初步調查，案件列刑事毁壞，交由旺角警區刑事調查隊第4隊跟進，暫未有人被捕。

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