新田公路七人車拋錨停慢線　司機下車被輾斃　肇事貨車及貨櫃車司機涉危駕致死被捕 (13:25)

意外中導致一死一傷，死者姓謝，53歲，是七人車的登記車主；50歲貨櫃車司機則腳受傷，送往博愛醫院治理。中型貨車司機及貨櫃車司機均通過酒精呼氣測試，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

警方正循車輛機件性能、司機精神狀態作出調查，至於死者有否被車輾過，需再作化學檢驗，死者下車及倒臥位置有一段距離。據悉，涉事貨車運載五金零件，剛從內地返港，貨櫃車則運載鐵欄。

【11:42】現場消息稱，事發時七人私家車懷疑故障，於是停在慢線，司機下車期間，後方一輛貨車疑收掣不及，將七人車撞向路肩，私家車再反彈回中線，尾隨一輛運載水管的貨櫃拖頭駛至，並懷疑輾過七人車司機，他當場死亡，現場遺下一雙膠拖鞋，以及一條車胎痕，私家車被推前約60米。

貨車司機在場協助調查，貨櫃拖頭司機則腳受傷，送院治理。私家車司機52歲，據悉，他是一間傢具運輸公司的東主。

【09:30】早上7時許，新田公路往元朗方向，一輛私家車及兩輛中型貨車相撞，據警方指私家車男司機懷疑被拋出車外，當場證實死亡。警方正調查意外原因，現場附近交通擠塞。

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