雅培化驗儀器組件讀數偏高　醫管局：病人沒即時安全風險 (22:55)

醫管局指出，公立醫院自2018年年底開始使用受影響批次的儀器組件，涉及血液科、生物化學科及微生物學科的化驗工作。局方於上周五（6日）已和各醫院聯網相關臨牀部門及化驗室代表召開緊急會議，公立醫院已即時轉用不受影響批次的儀器組件，而相關的化驗室已識別所有涉及的檢測工作，亦就有關潛在結果偏差構成的影響進行初步評估。

醫管局稱，初步評估認為有關偏差不大可能對病人治療直接造成實質傷害，亦不可能對病人有即時及嚴重的安全風險。一般而言，醫護人員在考慮治療方案時，會就病人重覆測試以核實陽性測試結果。如出現個別檢測讀數偏高的情況，醫護人員亦會參考病人的其他測試結果，以及臨牀徵狀以診斷病情。由於醫院只會使用樣本測試結果屬陰性的血液或器官，因此有關事件不會影響接受輸血或器官者的安全。

醫管局說，已和雅培的代表會面，關注其產品回收安排，並要求該公司盡快提供事件的原因及讀數的可能偏差幅度，以及建議補救措施，並向該公司索取海外醫療機構就事件的應對措施。公立醫院的化驗團隊會按供應商提供的最新數據，進一步檢閱病人資料以確定事件對病人臨牀情況的影響，如有需要，會直接聯絡有關病人安排跟進。

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