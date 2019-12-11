涉複印文憑試英文聆聽錄音謄本　中學教師獲自簽守行為撤控 (20:56)

案發時任教馬鞍山曾璧山中學、擔任英文科教師約18年的被告蔡雅欣（41歲），被票控一項「違反香港考試及評核局條例執行責任或履行職能時所獲悉的任何事宜傳達予他人」罪。

案情指出，曾璧山中學今年4月6日撥出禮堂及3個課室，作為香港中學文憑考試（HKDSE）英文科聆聽及綜合能力卷的考試場地，被告則為看守「特別試場」的監考員，獲派聆聽考試聲帶的謄本，謄本上有標示「秘密」字樣。

當日早上11時，考試聆聽部分的廣播結束後，被告拿起謄本前往教員室影印5遍，把複印本放到另外4名教師的桌上，並在WhatsApp群組「F.6 English」通知他們。

當時考試仍然繼續，被告影印完畢返回崗位監考。直至中午時分，學校副校長看見教員室內的謄本複本，馬上通報校長。後來被告接受內部調查，解釋複印謄本是為了教育用途，絕無對外發放。

事件最終上報考評局，其後報警處理。被告在警誡下表示，案發時她首次看見謄本，出於好奇遂將之複印，又稱謄本用作與同事學術討論，以及幫助學生溫習備試。

據考評局紀錄，被告自2015年曾8次擔任監考員，她承認曾收到並簽妥監考「特別試場」的文件，承諾不透露保密的考試文件。

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