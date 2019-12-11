愛丁堡廣場醫護界集氣大會　有工會不排除回應三罷 (20:19)

發起集氣大會的組織包括醫管局員工陣線、香港言語治療師總工會、香港職業治療師工會、香港製藥及醫療儀器業總工會，以及反抗有理關注組，超過200人參與集會。

醫管局員工陣線籌委羅卓堯表示，希望在今晚的集會邀請「和理非」業界人士加入工會，稍後會有「升級行動」，不排除回應民間三罷活動。他指出，醫管局員工陣線的籌委包括護士、放射治療師、物理治療師、藥劑師、醫管局總部行政人員等，但沒有醫生參與籌組工作。對於醫管局早前以電郵呼籲員工勿參與醫院集會、以人力資源原則「嚴肅跟進」被捕員工等，羅期望籌組工會對抗「白色恐怖」。他補充，目前未有被捕醫管局員工被停職。

羅卓堯稱，醫管局員工陣線現時有300名會員，包括醫生，他期望會員人數可佔醫管局員工的十分之一，以提高代表性；今晚的集會亦會向參與者提供工業行動資訊。被問到是否過往的醫療業界工會做得不足，他表示現在的新工會有共同立場，相信日後會更容易發起行動。

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