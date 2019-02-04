【石棺藏屍案】首被告承認非誠實人　官引導：不代表他犯謀殺罪　料陪審團明退庭 (19:02)

被告依次為曾祥欣（30歲）、劉錫豪（24歲）及張善恒（27歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。3人早前已承認阻止合法埋葬屍體罪。

法官向陪審團解釋謀殺的控罪元素，案中向事主使用二氯甲烷（類似哥羅芳），及向事主注射酒精，同樣屬非法行為，等同事主不同意下使用武力，應考慮被告做該些行為的目的，是否意圖殺死事主，或對事主造成嚴重傷害。

另外，鑑於本案指控3名被告伙同犯罪，法官解釋兩名或以上被告共同協議犯案，即使在案中角色不同，均須負上相同刑責。李官以打劫為例，其中一劫匪殺死人，另外兩名劫匪早已知悉相關可能性，須同負刑責。

法官形容3名被告屬「割喉式辯護」，否認自己牽涉其中，並指控他人犯罪。首被告指控次被告以「哥羅芳」掩事主口鼻，並在其威迫下注射酒精。次被告指控第三被告以「哥羅芳」掩事主口鼻，他自己則被壓到最低層；第三被告指控次被告以「哥羅芳」掩事主口鼻，自己想阻止兩人打架，才拉走事主。法官提醒若認為被告開脫證供屬真實或可能真實，則判處無罪，但指控其他被告證供必須為真實，才可納入考慮。

法官提到，首被告自辯承認並非誠實之人，依賴誘騙他人向財務公司借貸，再從中獲益，控方亦傳召兩名證人指證曾受首被告欺騙。惟法官指出，這些證供只能證明首被告品格不誠實，影響其可信性，但不代表他干犯謀殺罪，提醒陪審團應一併考慮其他證供，再判斷他是否干犯謀殺罪。

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