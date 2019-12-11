團體批殘疾照顧者津貼申請限制不近人情　不理「以老護老」實况 (18:15)

當有人患上重病，身邊的親人往往要肩負起照顧者的責任。68歲胡聘銀（銀姐）的丈夫7年前中風，令腦退化症急速惡化；兩人依靠每月約7000元的長者生活津貼過活，「兩個人一餐食一個飯盒」。銀姐過去曾兩度獲邀申請關愛基金下的「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃（下稱「津貼」）」，但因已有長生津而被拒絕申請。關注組織批評津貼安排不近人情，不理照顧者「以老護老」的實况。
銀姐本身亦有哮喘、膝關節發炎等病患，照顧丈夫時非常吃力。她於公院排期做膝蓋手術約6年，去年終於可做手術，「但我老公未入老人院」，無人照顧他，銀姐只好取消預約。
津貼本可提供每月2400元的補助，但由於銀姐已領取長生津而未能申請，「好似天堂跌落地獄」。她說，如果有津貼，她可聘請鐘點暫時照顧丈夫，她就可去覆診或休息。
關注殘疾人士照顧者平台今年6至7月調查照顧者及病患對津貼的意見，收到222份問卷。逾九成受訪者都希望津貼可加入交通補助或乘車優惠，並希望津貼應恆常化申請。註冊社工吳庭昕表示，不少照顧者是「以老護老」、「以殘護殘」，所以安排不近人情。另外，吳庭昕表示，照顧者渴望的是休息機會，希望津貼可以用作購買喘息服務，如留家看顧、暫託服務等。
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