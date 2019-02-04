遊行登Google香港年度熱爆本地活動搜尋榜　珠海成最多人搜尋外遊景點 (17:15)

持續半年未息的反修例運動中，不少團體或網民曾舉辦各式遊行，「遊行」登上年度熱爆本地活動搜尋榜第三位。其餘熱爆本地活動搜尋中，多個都是一年一度的活動，包括榜首的書展、第二位的動漫節、第八位的美食博覽和第十位的花展；其他上榜本地活動包括「一田大減價」（第四位）、容祖兒演唱會（第五位）、陳奕迅演唱會（第六位）、Sogo Thankful Week（崇光感謝祭）（第七位），以及AIA嘉年華（第九位）。

至於年度熱爆外遊景點搜尋榜，珠海登上榜首，廣州居次，其餘景點依次為日本沖繩、京都、福岡、馬來西亞首都吉隆坡、台灣宜蘭、韓國首都首爾、廣西桂林和日本鹿兒島。

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