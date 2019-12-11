鄭若驊：不排除調動更多人手處理公眾活動案件 (16:26)

5名男女早前在東區裁判法院被起訴管有爆炸品罪，控方因檢控文件出錯而撤罪及再檢控。工聯會立法會議員陸頌雄今日於立法會上問律政司涉事人員有否遭紀律處分，鄭若驊回應指出，公務員的行為、操守和表現如違反《公務員守則》或政府規例，其所屬部門會按既定程序採取適當的跟進行動。如在調查後當局認為有證據顯示有關公務員有不當行為或被法院裁定干犯刑事罪行，便會採取適當的紀律行動，包括口頭警告、書面警告、譴責、嚴厲譴責、降級、迫令退休或革職等紀律處分。

她表示，律政司的檢控人員在任何時間皆秉持公正廉潔，謹慎從事，以最高標準來維持司法公義。律政司非常注重檢控人員的專業質素，並為檢控人員提供持續進修培訓。另外，律政司刑事檢控科有既定程序，定時提醒所有檢控人員需注意的事項。刑事檢控科亦一直就刑事案件處理的方式或程序不時作出檢討和更新，務求完善檢控工作。

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