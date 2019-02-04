「連儂牆」冠絕Google香港年度熱爆意思搜尋　港人最想知「遊行」英譯 (16:26)

反修訂《逃犯條例》運動持續半年未息，除各式示威活動外，半年來亦衍生各種與反修例相關的字詞，Google香港今日（11日）公布的2019年度搜尋榜中，十大熱爆意思搜尋全與反修例運動有關，其中「各區開花」的連儂牆登上榜首；十大熱爆中譯英搜尋，逾半字詞亦與反修例有關，其中最多人搜尋的是「遊行」的英譯。
除連儂牆外，年度熱爆意思搜尋依次為：已故武打影星李小龍的金句、呼籲反修例市民知所進退的「be water」；長和系資深顧問李嘉誠8月以「一個香港市民」名義，在報章刊登廣告上寫上的「黃台之瓜何堪再摘」；意指警察的「popo」；和平、理性、非暴力、非粗口的「和理非非」；曾被特首林鄭月娥用作形容逃犯條例修例工作的「壽終正寢」；可代表通訊軟件Telegram或催淚煙（tear gas）的「tg」；代表立法會大樓地下示威區、反修例運動參加者常說「煲底見」當中的「煲底」；意指告密、告發的「篤灰」；以及意指「網絡打手」的「五毛」。
反修例運動期間，不少網民呼籲拓展「國際戰線」，在Twitter等外國網民常用的社交平台，以英文上載反修例相關帖文。Google香港2019年度熱爆中譯英搜尋榜上，十大字詞中逾半與反修例運動相關，除居榜首的「遊行」，還有「罷工」（第三位）、「逃犯條例」（第四位）、被指與7．21元朗襲擊等多宗襲擊事件相關的「黑社會」（第五位）、「集會」（第六位）；政府於10月引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，「蒙面法」成中譯英搜尋第七位；反修例運動的「五大訴求」是第八位。其餘熱爆中譯英搜尋還包括「麻疹」（第二位）、「復活節」（第九位）及「暴龍」（第十位）。
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