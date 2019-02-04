Google香港年度搜尋榜出爐　何君堯膺頭號本地話題人物　連登熱爆關鍵字本地頭條霸兩榜 (16:08)

反修訂《逃犯條例》運動持續半年，運動起初常被用作討論遊行示威等行動方向的連登討論區，登上Google香港2019年度熱爆關鍵字榜首；年度熱爆關鍵字第二位是藝人黃心穎，她今年較早時與已婚歌手許志安傳出出軌，許志安亦登上熱爆關鍵字第六位。

其餘年度熱爆關鍵字還包括內地電視劇《皓鑭傳》（第三位）、Marvel超級反派角色「Thanos」（第四位）、教育局（第五位）、立場新聞（第七位）；今年多次出軌或撞車、並於反修例運動期間屢次提早收車甚至停駛，以及多次遭破壞的港鐵，則在排名榜第八位；第九位是上月24日舉行的區議會選舉，在區選中落選的何君堯則是第十位。

連登同時成為年度熱爆本地頭條榜首，緊隨其後依次為教育局、港鐵、區議會選舉、逃犯條例、為反修例而創作的歌曲《願榮光歸香港》、今年3月起爆發的麻疹、政府派發4000元的「4000蚊申請表格」、「反送中」，以及在反修例運動期間「多區開花」的連儂牆。

至於年度本地話題人物除榜首的何君堯外，依次還有特首林鄭月娥、9月屍浮將軍澳海面的青年學院15歲女生陳彥霖、涉在台灣殺害懷孕女友潘曉穎後返回港的陳同佳、「理大圍城」期間由立法會前主席曾鈺成帶離理大校園的朱媛、上月將軍澳警民衝突期間在尚德邨停車場墮斃的科大學生周梓樂、前任警察公共關係科總警司謝振中、新任警務處長鄧炳強、在林鄭月娥見記者期間促其「講人話」的港台記者利君雅，以及因手寫政綱爆紅並在區議會選舉擊敗現屆油尖旺區議會主席葉傲冬的候任區議員陳梓維。

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